Orrore in ospedale trasfusioni infette | bambini positivi all’Hiv

L’ombra più cupa si è allungata sulla vita di sei piccoli, già segnata da una malattia che richiede cure costanti. Per loro, le trasfusioni di sangue erano una speranza, una routine salvavita contro la talassemia. Ma è proprio in quel gesto di cura, all’interno di una struttura che avrebbe dovuto garantire la massima sicurezza, che si è consumata una tragedia inimmaginabile. Il sangue donato, anziché portare sollievo, ha introdotto un nuovo e devastante nemico: l’ HIV. L’infezione ha rivelato una gestione sconsiderata e un vuoto di controlli che ha trasformato la sanità pubblica in un pericolo, un fallimento sistemico che ha scosso le fondamenta della fiducia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Orrore in ospedale, trasfusioni infette: bambini positivi all’Hiv

