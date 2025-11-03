Orrore in Italia 15enne torturato e gettato nel fiume La madre denuncia possibili abusi sessuali

La procura dei minori di Torino ha aperto  un’inchiesta sulla vicenda del 15enne del torinese  che, secondo il racconto fatto dalla mamma sui social, la notte di Halloween, sarebbe stato  sequestrato e seviziato e costretto a immergersi nel fiume Dora. Intanto, i carabinieri del capoluogo piemontese hanno  sequestrato i telefoni cellulari a tre giovani minorenni, due ragazzi e una ragazza tra i 14 e i 16 anni, sui cui dispositivi, secondo gli investigatori, potrebbero esserci video dell’accaduto. Le ipotesi di reato su cui al momento la procura dei minori potrebbe procedere sono  sequestro di persona e violenza privata  ma ulteriori elementi potrebbero arrivare a breve quando il 15enne verrà sentito dagli investigatori con il supporto di uno psicologo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

