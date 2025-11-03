Oroscopo di oggi – Lunedì 3 novembre 2025

Ariete (21 marzo – 19 aprile). La settimana parte con energia e grinta. Oggi potresti dover gestire un imprevisto lavorativo, ma la tua determinazione ti farà uscire vincente. In amore, serve più pazienza: ascoltare sarà la tua forza. Toro (20 aprile – 20 maggio). Giornata favorevole per le finanze e per le collaborazioni. Se hai un progetto in sospeso, è il momento di riprenderlo. In coppia, il dialogo torna protagonista: chiarimenti positivi in vista. Gemelli (21 maggio – 20 giugno). Attenzione alla distrazione: troppi pensieri ti rendono dispersivo. Sul lavoro, qualcuno ti osserva e potrebbe offrirti un’occasione interessante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

