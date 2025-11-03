Settimana che parla di intensità e rinascita. Il Sole avanza nello Scorpione, e il cielo si fa profondo, passionale, istintivo. Il 5 novembre la fase lunare si completa nel segno del Toro, portando chiarezza e concretezza: ciò che abbiamo seminato prende forma, ciò che non serve più si chiude con dolce fermezza. È una Luna che parla di valore, di radici, di concretezza, ci ricorda che la stabilità non è immobilità, ma presenza. Intanto Marte entra in Sagittario il 4, riaccendendo coraggio e movimento dopo settimane introspettive. È energia che spinge a guardare avanti, a desiderare di più. E il 6 Venere entra in Scorpione, rendendo i legami più intensi, autentici e magnetici: meno parole, più verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: “Ariete, si accendono passione e desiderio. Leone fermati a riflettere, giorni di rivelazioni per l’Acquario”