Ornella Vanoni | Non fumo più canne ma i sonniferi

Il ritorno di Ornella Vanoni in televisione è nel segno dello show. La cantante, 91 anni compiuti lo scorso 22 settembre, è tornata a " Che tempo che fa " dopo una breve assenza e nello studio di Fabio Fazio ha dato spettacolo tra battute e racconti inediti. Prima di iniziare Ornella ha scherzato sulle sue condizioni fisiche e sull'età che avanza: " Tu Fabio mi trovi in forma, ma io fingo, recito la parte ma sto malissimo ". Poi ha fatto una confessione inattesa sull'uso della cannabis. Dalla cannabis ai sonniferi. Negli anni e in più di un'occasione Ornella Vanoni ha parlato dell'uso della cannabis terapeutica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ornella Vanoni: "Non fumo più canne, ma i sonniferi..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

Che Tempo Che Fa, pagelle: Greta Thunberg dà buca a Fabio Fazio (5), Ornella Vanoni tra la bara e le canne (10), Luca Argentero aspetta la laurea (8) - facebook.com Vai su Facebook

Ornella Vanoni: “Venni ricoverata dopo tre mesi senza dormire, di sera fumo marijuana per scacciare i pensieri bui” - La cantante ha avuto tre crisi depressive, una delle quali la portò al ricovero perché non dormiva “da tre mesi per via ... Riporta fanpage.it

Vanoni: "Con Strehler droghe ed erotismo, ricoverata per la depressione" - Parlando della fama e del successo ottenuto Ornella Vanoni ha confessato di non essersi mai sentita all'altezza della situazione: "Mi sono sentita per buona parte della vita un brocco, una persona ... Secondo ilgiornale.it

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Ornella Vanoni e il privilegio di ascoltarla parlare, ironica e pungente come solo lei sa essere. ilfattoquotidiano.it scrive