Ornella Vanoni e l’idea regalo perfetta | Una bara colorata prima o poi serve VIDEO

Durante la consueta chiacchierata in studio con Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata andata in onda domenica 2 novembre, giorno dedicato ai defunti, Ornella Vanoni ha sorpreso tutti con un' idea regalo tanto originale quanto ironica. "Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tutto", osserva l'artista "Io ho trovato delle bare colorate" "Ad alcune persone che hanno tutto, non sai cosa regalare. invece io ho trovato delle bare" – @OrnellaVanoni ti amiamo #CTCF pic.twitter.comoJSEhCYbqv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 2, 2025 Alle obiezioni divertite di Fazio, lei chiarisce subito il ragionamento: "Le scegli in base al colore che preferisce la signora.

