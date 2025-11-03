Ormai è deciso Jannik Sinner la notizia dopo il trionfo a Parigi

Una settimana di tennis da sogno per Jannik Sinner, che a Parigi ha scritto un’altra pagina straordinaria della sua giovane ma già monumentale carriera. L’altoatesino ha conquistato il Masters 1000 parigino, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in una battaglia di nervi e talento che lo ha consacrato come il numero 1 del mondo nel ranking Atp. Un traguardo che premia la costanza, la maturità e la capacità di mantenere lucidità nei momenti decisivi, marchio di fabbrica di un giocatore ormai completo sotto ogni aspetto del gioco. >> “Dai, non siete voi”. Chirurgia estrema, i due famosi italiani mostrano le foto del ‘prima’ e tutti restano di sasso: irriconoscibili Il trionfo di Parigi non è arrivato per caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it