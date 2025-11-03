Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: Juventus, buona la prima per Spalletti. “L’idea di Koopmeiners? Ha già detto come vuole sfruttarlo, quindi non mi stupisce. Questa è la bravura dei tecnici che subentrano, che vedono cose che gli altri non vedono. Credo si arrivato in punta di piedi, con grande umiltà, avendo le idee chiare che può fare bene con questa Juventus. Credo che il cambio sia arrivato al momento giusto”. Orlando come ha visto Napoli-Como?. “Ha fatto un grande primo tempo, poi il rigore parato e calciato male, poi ha dimostrato di avere comunque un’idea in fase difensiva. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Orlando: ”Rosso a Bisseck? “A parti invertite, a San Siro, sarebbe scattata l’espulsione”