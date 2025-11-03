orio litta vandalizzato il cimitero comunale nei giorni della memoria

Orio Litta (Lodi), 3 novembre 2025 – Un gesto vile e incomprensibile ha turbato i giorni dedicati al ricordo dei defunti. Alcuni ignoti, probabilmente nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, hanno forzato il cancello del cimitero comunale, danneggiandolo, e una volta all’interno hanno compiuto atti di vandalismo. L’episodio, che ha suscitato sdegno e amarezza in paese, rappresenta un grave oltraggio a un luogo di silenzio, raccoglimento e memoria collettiva. Il danno materiale, che dovrà ora essere riparato, peserà sulle casse comunali. Gli ignoti hanno forzato il cancello e letteralmente scaraventato, contro tombe, scope, utensili e muri, i bidoni presenti per la raccolta dei rifiuti che, in alcuni casi, si sono ribaltati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

