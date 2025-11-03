Orientamento Il laboratorio scientifico nella scuola è palestra di vita per le competenze future

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prof. Tommaso Bosi docente di Chimica e Biologia e Docente Tutor - Esperimenti di Vita: Perché il Laboratorio è la Palestra per le Competenze Future Dalla chimica al career guidance: come il rigore scientifico, la gestione dell'errore e il lavoro di squadra formano le soft skills indispensabili per ogni scelta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Orientamento scuole superiori: open day al Liceo Scientifico Scienze Applicate del Sacro Cuore di Gallarate - Durante gli incontri sarà possibile conoscere da vicino non solo l’offerta formativa, ma anche il metodo educativo della scuola, che mette al centro la persona e la crescita delle sue capacità critich ... Riporta varesenews.it

orientamento laboratorio scientifico scuolaOrientamento e scienza sul campo: studenti Liceo Scientifico di Civitanova Marche in visita alle strutture UNICAM - Camerino – Nell’ambito delle attività di orientamento promosse dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino, alcune classi del ... radiogold.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Orientamento Laboratorio Scientifico Scuola