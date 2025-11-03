Orientamento Il laboratorio scientifico nella scuola è palestra di vita per le competenze future

Prof. Tommaso Bosi docente di Chimica e Biologia e Docente Tutor - Esperimenti di Vita: Perché il Laboratorio è la Palestra per le Competenze Future Dalla chimica al career guidance: come il rigore scientifico, la gestione dell'errore e il lavoro di squadra formano le soft skills indispensabili per ogni scelta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it