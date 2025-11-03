Orientamento Il laboratorio scientifico nella scuola è palestra di vita per le competenze future
Prof. Tommaso Bosi docente di Chimica e Biologia e Docente Tutor - Esperimenti di Vita: Perché il Laboratorio è la Palestra per le Competenze Future Dalla chimica al career guidance: come il rigore scientifico, la gestione dell'errore e il lavoro di squadra formano le soft skills indispensabili per ogni scelta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Terzo appuntamento per il Laboratorio sulla Legalità e Orientamento Professionale, promosso da Job Farm in collaborazione con la Comunità per Minori Il Seme – Cooperativa Sociale Farsi Prossimo (@farsiprossimo). Con il Dott. Lorenzo Arrabito, Funzionari - facebook.com Vai su Facebook
Orientamento scuole superiori: open day al Liceo Scientifico Scienze Applicate del Sacro Cuore di Gallarate - Durante gli incontri sarà possibile conoscere da vicino non solo l’offerta formativa, ma anche il metodo educativo della scuola, che mette al centro la persona e la crescita delle sue capacità critich ... Riporta varesenews.it
Orientamento e scienza sul campo: studenti Liceo Scientifico di Civitanova Marche in visita alle strutture UNICAM - Camerino – Nell’ambito delle attività di orientamento promosse dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino, alcune classi del ... radiogold.tv scrive