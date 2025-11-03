Orgoglio ciociaro a Mediaset da Ceccano Tanya Missori trionfa a Tu Sì Que Vales con la Murmuration Concept

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025

Grande successo e onore per la provincia di Frosinone nel mondo dello spettacolo. La ballerina e talentuosa insegnante di Hip Hop, Tanya Missori di Ceccano, ha calcato il prestigioso palco di "Tu Sì Que Vales", il popolare talent show di Canale 5 (Mediaset), incantando pubblico e giuria.Tanya. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

