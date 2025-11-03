Orgoglio Bergamo | Cretti Martina Fidanza e Moioli premiate con il Collare d’oro del Coni
LA CERIMONIA. A Roma le tre campionesse del mondo di ciclismo e snowboardcross. L’atleta di Costa Volpino: «Incredibile vincere quattro Mondiali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
