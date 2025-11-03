Ore di angoscia per la scomparsa della 18enne Alessia Gianatti | l’appello del padre
Ore di angoscia per la scomparsa di Alessia Gianatti, una ragazza di 18 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 1 novembre 2025. A lanciare l’appello è il padre, Giuliano Gianatti di Sondrio, che vive con la famiglia a Capiago Intimiano, in provincia di Como, e che sui social ha chiesto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Diciottenne scomparsa a Milano la sera di Halloween: il padre lancia un appello sui social - La 18enne Alessia Gianatti, residente a Capiago Intimiano (Como), è stata vista l'ultima volta attorno alle ore 19:00 della sera di Halloween fuori dalla ... Si legge su fanpage.it