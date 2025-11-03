Ore calde per la panchina di Fiorentina e Genoa | il punto | CMIT
Dal successore di Pioli al possibile ritorno in Serie A di De Rossi: le ultime di Calciomercato.it Sono ore decisive per la panchina di Fiorentina e Genoa. Per quanto riguarda quella viola, come raccolto da Calciomercato.it continua la trattativa con Pioli per la risoluzione. L’allenatore emiliano ha chiesto una buonuscita di circa 78 milioni di euro, poco meno insomma dell’intero ingaggio garantitogli dal contratto in scadenza a giugno 2028. Ore calde per la panchina di Genoa e Fiorentina: il punto (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Fiorentina vuole un allenatore per raggiungere la salvezza, obiettivo ad oggi tutt’altro che scontata visto il penultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Pioli verso l'esonero ? Riporta Sky Sport, sono ore calde per la Fiorentina con il futuro di Pioli appeso ad un filo: si sta valutando di affidare la panchina a Galloppa (allenatore della primavera) per il match di Conference League in programma giovedì per poi - facebook.com Vai su Facebook
CLAMOROSO retroscena pre #LazioTorino! Paolo #Vanoli era il prescelto della dirigenza granata per il ritorno sulla panchina del @TorinoFC_1906, nonostante il contatto molto importante con Daniele #DeRossi, in caso di sconfitta con i biancocelesti. - X Vai su X
Ore decisive alla Fiorentina, Pioli verso l'addio - Sono ore sempre più calde in casa Fiorentina dopo la sconfitta al Franchi contro il Lecce, la sesta in campionato, che potrebbe costare la panchina a Stefano Pioli. msn.com scrive
Esonero Pioli, ore caldissime in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce in casa. Riflessioni in corso, le ultimissime - Esonero Pioli: la panchina viola trema: la società valuta il futuro dell’allenatore dopo l’ennesimo ko in campionato La Fiorentina attraversa un periodo particolarmente difficile, aggravato dall’ennes ... Scrive calcionews24.com
Pioli verso l’addio alla Fiorentina diretta: tutti gli aggiornamenti e la giornata live - Dopo la sconfitta di misura con il Lecce, è sempre più in bilico la posizione dell'allenatore viola: segui la giornata in tempo reale ... Da msn.com