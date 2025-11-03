Ore calde per la panchina di Fiorentina e Genoa | il punto | CMIT

Calciomercato.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal successore di Pioli al possibile ritorno in Serie A di De Rossi: le ultime di Calciomercato.it Sono ore decisive per la panchina di Fiorentina e Genoa. Per quanto riguarda quella viola, come raccolto da Calciomercato.it continua la trattativa con Pioli per la risoluzione. L’allenatore emiliano ha chiesto una buonuscita di circa 78 milioni di euro, poco meno insomma dell’intero ingaggio garantitogli dal contratto in scadenza a giugno 2028. Ore calde per la panchina di Genoa e Fiorentina: il punto (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Fiorentina vuole un allenatore per raggiungere la salvezza, obiettivo ad oggi tutt’altro che scontata visto il penultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

