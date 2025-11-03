Ordine pubblico e sicurezza a Reggio Calabria e provincia | emesse 28 misure di prevenzione e interdittive

Prosegue senza soluzione di continuità l'attività della polizia di Stato nel voler arginare episodi di pericolosità sociale e riqualificare il territorio così da permettere ai cittadini una più alta qualità della vita. Per questo motivo, la Divisione polizia anticrimine della Questura, chiamata a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si è tenuto dal 20 al 31 ottobre presso la Scuola della Polizia di Stato di Nettuno il 32° Corso di qualificazione di operatore di reparto mobile, rivolto al personale della Polizia di Stato. In questa occasione, in continuità con i servizi di ordine pubblico espletati co - facebook.com Vai su Facebook

Movida reggina, il Prefetto Vaccaro convoca il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza: nuove misure contro i comportamenti antisociali - Si è svolta ieri, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, per affrontare il ... reggiotv.it scrive

Movida sicura a Reggio Calabria: nuove misure per l’inverno decise in Prefettura - Si è tenuta ieri, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per un esame con ... Come scrive strettoweb.com

L’ultimo giorno di servizio del questore Maggese: il bilancio del suo mandato a Il Graffio. VIDEO - REGGIO EMILIA – Lotta alla criminalità, gestione dell’ordine pubblico e collaborazione con le istituzioni, il questore Giuseppe Maggese ha concluso il suo incarico a Reggio e lascia per raggiunti limi ... Come scrive reggionline.com