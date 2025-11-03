Ordine pubblico a rischio a Caltagirone centro scommesse sotto sigilli dopo controlli su pregiudicati

Sospesa per sette giorni l’attività di un centro scommesse a Caltagirone: il locale era diventato ritrovo abituale di pregiudicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ordine pubblico a rischio a Caltagirone, centro scommesse sotto sigilli dopo controlli su pregiudicati

Scopri altri approfondimenti

Si è tenuto dal 20 al 31 ottobre presso la Scuola della Polizia di Stato di Nettuno il 32° Corso di qualificazione di operatore di reparto mobile, rivolto al personale della Polizia di Stato. In questa occasione, in continuità con i servizi di ordine pubblico espletati co Vai su Facebook

Caltagirone, chiuso un centro scommesse: era diventato punto di ritrovo di pregiudicati - La Polizia di Stato di Caltagirone ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse situato in una delle vie ... Lo riporta newsicilia.it

Tar Toscana conferma lo stop di 15 giorni alla sala gioco e scommesse: “Ordine pubblico a rischio” - I giudici hanno ritenuto che i danni lamentati dall’impresa, principalmente di tipo economico e reputazionale, non hanno carattere di gravità o irreparabilità tali da giustificare un intervento ... lanazione.it scrive