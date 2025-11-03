Ordine dei giornalisti contro la Sampdoria | Società dà credito a chi favorisce il lavoro nero

Duro attacco da parte dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e dell'Ussi Liguria alla Sampdoria, accusata di aver "violato l'accordo siglato lo scorso luglio" per aver "permesso l’accredito e l’ingresso in tribuna stampa in occasione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Oggi, sul bollettino dell'Ordine Giornalisti del Molise, per il quale ringrazio il Presidente Vincenzo Cimino, scrivo di "Mo.li.se" il bel Festival del Libro e dell'Illustrazione ideato da Libreria Risguardi e da Telos edizioni. Ultimo appuntamento presso il Comune di Vai su Facebook

Solo 2 mesi alla scadenza del triennio formativo 2023-2025 per i giornalisti. “Invitiamo i colleghi a completare il ciclo formativo approfittando dei tanti corsi in programma”, dichiara @Gimar69Marchini, pres. Odg Toscana Info - X Vai su X

Sampdoria, la crisi infinita: tifosi inferociti e squadra negli spogliatoi fino a mezzanotte. E torna Lombardo - La Sampdoria perde ancora e scivola all'ultimo posto nella classifica di Serie B: scatta la contestazione dei tifosi, giocatori chiusi a Marassi fino a mezzanotte ... Segnala sport.virgilio.it

Accordo club liguri e Ordine giornalisti per tribuna stampa - Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella, hanno firmato un accordo con l'Ordine Ligure dei Giornalisti, l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ussi Liguria per l'accesso dei giornalisti negli stadi, la ... Riporta ansa.it

Sampdoria, i tifosi a tutto campo contro la proprietà: ieri altra contestazione verso la "Società indegna" - La riunione dei tifosi della Sampdoria, andata in scena martedì sera allo stadio Luigi Ferraris, in quella Gradinata Sud cuore del pubblico blucerchiato, ha prodotto le linee guida a cui si atterranno ... Lo riporta calciomercato.com