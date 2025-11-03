Ordine dei giornalisti contro la Sampdoria | Società dà credito a chi favorisce il lavoro nero

Duro attacco da parte dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e dell'Ussi Liguria alla Sampdoria, accusata di aver "violato l'accordo siglato lo scorso luglio" per aver "permesso l’accredito e l’ingresso in tribuna stampa in occasione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

