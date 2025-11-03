Ordine | Chivu è un gigante ecco cosa mi è piaciuto di lui Meglio di Inzaghi? Rispondo così

Inter News 24 Le parole di Franco Ordine, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Franco Ordine, ospite a Pressing, è intervenuto nel dibattito riguardante il confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi, analizzando le differenze tra i due allenatori. Secondo Ordine, Chivu, pur essendo relativamente giovane e con meno esperienza, ha già dimostrato di avere una visione tattica interessante e un approccio più moderno, che sta portando l’ Inter a risultati positivi. IL LAVORO DI CHIVU – « A me è piaciuta l’intelligenza di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ordine: «Chivu è un gigante, ecco cosa mi è piaciuto di lui. Meglio di Inzaghi? Rispondo così»

