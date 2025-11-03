Ordigno esploso in strada a Nettuno danneggiata un’auto
Esplosione all’alba di oggi, lunedì 3 novembre, in via Puglia a Nettuno. La deflagrazione ha rotto il silenzio nel quartiere svegliato dal forte botto. Secondo i primi accertamenti a essere stato fatto esplodere in strada è stato un ordigno artigianale che ha danneggiato un’auto in sosta, una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
