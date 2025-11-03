Orario Juve Sporting Lisbona | quando si gioca il match di Champions League dei bianconeri di Spalletti I dettagli
Orario Juve Sporting Lisbona: quando si gioca il match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. La prima notte europea, il primo esame da non fallire. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve entra subito nel vivo: dopo il positivo esordio in campionato a Cremona (vittoria 2-1), per il neo-tecnico bianconero è già tempo di Champions League. Domani sera, martedì 4 novembre (ore 21:00), l’Allianz Stadium ospiterà la sfida cruciale contro lo Sporting Lisbona. Una sfida da “dentro o fuori”. È una partita che la Signora non può assolutamente sbagliare. Con soli 2 punti conquistati nelle prime tre giornate (frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e della sconfitta contro il Real Madrid), la Juve ha un solo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cremonese-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere #Bayern- #Juve femminile di #ChampionsLeague? Dazn o Disney, orario - X Vai su X
Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming - L'arrivo di Luciano Spalletti, che ha iniziato il suo percorso subito con una vittoria, e il ritorno della Champions League. Segnala oasport.it
Pronostico Juventus vs Sporting Lisbona – 4 Novembre 2025 - Martedì 4 Novembre 2025 alle 21:00, l’Allianz Stadio ospiterà una sfida ad alta intensità di UEFA Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona. Secondo news-sports.it
Juventus-Sporting Lisbona, a che ora parla Spalletti in conferenza: tutto il programma della vigilia - Non c'è tempo per pensare alla vittoria contro la Cremonese; la Juventus tornerà subito in campo ... Secondo ilbianconero.com