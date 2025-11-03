Orario Juve Sporting Lisbona Primavera | quando è in programma la prossima sfida di Youth League dei bianconeri
Orario Juve Sporting Lisbona Primavera, i bianconeri affrontano la quarta giornata di Youth League: si gioca domani alle ore 15. La Juve Primavera è pronta a tornare in campo per il suo impegno europeo. La squadra si prepara ad affrontare la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Youth League, un appuntamento cruciale per il cammino dei giovani bianconeri nella massima competizione continentale. Dopo le prime tre giornate, la classifica del girone è ancora aperta e ogni punto diventa fondamentale per la qualificazione. L’avversario di turno è lo Sporting Lisbona, una delle formazioni più talentuose del panorama giovanile europeo, nota per la sua capacità di lanciare giocatori di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
