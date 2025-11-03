Ora tocca a noi Trump accusa Cina e Russia sui test nucleari | fatti in segreto

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paesi come Russia e Cina hanno condotto test nucleari sotterranei all'insaputa dei cittadini e gli Stati Uniti li avrebbero condotti "come fanno gli altri paesi". A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti donald Trump a '60 Minutes' della Cbs. "La Russia e la Cina stanno testando, ma non ne parlano", ha spiegato nell'intervista. "Non voglio essere l'unico Paese a non effettuare test", ha affermato, aggiungendo la Corea del Nord e il Pakistan all'elenco delle nazioni che presumibilmente stanno testando i propri arsenali.      C'è confusione attorno all'ordine di Trump di dare inizio ai test negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ora tocca a noi trump accusa cina e russia sui test nucleari fatti in segreto

© Iltempo.it - “Ora tocca a noi”. Trump accusa Cina e Russia sui test nucleari: fatti in segreto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” - Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. Come scrive tg24.sky.it

Trump attacca Pechino: “Atti ostili, da novembre dazi aggiuntivi del 100%”. Perché si riapre lo scontro Usa-Cina - Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo ... Lo riporta ilgiornale.it

Tensione tra Stati Uniti e Cina: Trump annuncia nuovi dazi del 100% e accusa Pechino di ostilità commerciale - Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 100% contro la Cina e la cancellazione dell'incontro con Xi Jinping dopo le recenti restrizioni cinesi sull'export di terre rare e materiali strategici. Da hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Tocca Trump Accusa Cina