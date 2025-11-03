Ora tocca a noi Trump accusa Cina e Russia sui test nucleari | fatti in segreto

Paesi come Russia e Cina hanno condotto test nucleari sotterranei all'insaputa dei cittadini e gli Stati Uniti li avrebbero condotti "come fanno gli altri paesi". A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti donald Trump a '60 Minutes' della Cbs. "La Russia e la Cina stanno testando, ma non ne parlano", ha spiegato nell'intervista. "Non voglio essere l'unico Paese a non effettuare test", ha affermato, aggiungendo la Corea del Nord e il Pakistan all'elenco delle nazioni che presumibilmente stanno testando i propri arsenali. C'è confusione attorno all'ordine di Trump di dare inizio ai test negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Ora tocca a noi”. Trump accusa Cina e Russia sui test nucleari: fatti in segreto

