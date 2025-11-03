Ora la sfida tra Sinner e Alcaraz si è trasformata in un duello da inizio Giro

Fa un bel effetto essere il numero uno al mondo. Si deve provare una bella soddisfazione a essere i più bravi in assoluto in qualcosa ed essere certificati da qualcosa, tipo una classifica. Dopo aver vinto i Paris Masters 1.000, Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del tennis mondiale. Lo è stato a lungo, esattamente per 66 settimane tra il giugno del 2024 e l'agosto del 2025. Poi tra la squalifica patteggiata per il caso clostebol e il filotto di vittorie di Carlos Alcaraz era diventato il numero 2. E numero 2 tornerà a breve, perché la classifica Atp è un continuo cancellare e aggiungere (cancella i punti della edizione precedentemente giocata di un torneo che sta per iniziare per aggiungere i punti ottenuti nella nuova edizione di quel torneo) e in questo computo Carlos Alcaraz tornerà numero uno aspettando di vedere come andrà l'ultimo torneo di stagione.

