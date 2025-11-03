Oppo racconta la serie Find X9 tra batteria infinita e IA attenta alla privacy

(Adnkronos) – In un evento che ha mescolato tecnologia, design e una forte attenzione alla privacy, Oppo ha svelato la nuova serie Find X9, composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro. Due smartphone che rappresentano la nuova punta di diamante del brand, unendo hardware d’avanguardia, fotografia computazionale e un inedito approccio alla sicurezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

