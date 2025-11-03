Opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti speciali scatta il sequestro della Gdf
I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, in sede di Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica, hanno sequestrato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
