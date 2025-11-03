Operazione antidroga a Civita Castellana | cocaina e 15mila euro in contanti in casa arrestato 21enne
A conclusione di un'operazione antidroga scaturita dall'esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana hanno arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
