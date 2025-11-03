Operatrice sanitaria aggredita in ospedale a Taranto
Tarantini Time Quotidiano Giovedì scorso (30 ottobre) si è verificata l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario del Santissima Annunziata di Taranto. Un’operatrice socio-sanitaria in servizio presso la struttura di Chirurgia è stata aggredita dal parente di un paziente ricoverato nel reparto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della postazione fissa di Polizia presente presso il Pronto Soccorso, congiuntamente a una volante della Polizia di Stato. A seguito dell’episodio, è stata sporta denuncia d’ufficio come da procedura standard. Il Commissario Straordinario della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha espresso solidarietà e vicinanza all’operatrice sanitaria aggredita, condannando con fermezza ogni forma di violenza contro il personale sanitario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
