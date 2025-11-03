Morto Marco Iazzetta, 63 anni, l’operaio di Afragola precipitato nella tarda mattinata del 10 settembre in via Labriola a Scampia dal terzo piano di una palazzina in costruzione dove stava lavorando. Regolarmente assunto, Iazzetta era stato soccorso e trasportato in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Operaio precipitato da palazzina a Scampia, muore dopo settimane di agonia: lutto ad Afragola