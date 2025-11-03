Operaio precipitato da palazzina a Scampia muore dopo settimane di agonia | lutto ad Afragola
Morto Marco Iazzetta, 63 anni, l’operaio di Afragola precipitato nella tarda mattinata del 10 settembre in via Labriola a Scampia dal terzo piano di una palazzina in costruzione dove stava lavorando. Regolarmente assunto, Iazzetta era stato soccorso e trasportato in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Anche nel fine settimana non si ferma la scia di gravissimi incidenti sul lavoro. In Lombardia è gravissimo un operaio precipitato nel vuoto dopo il cedimento dell'asfalto su cui era posizionata la sua piattaforma - facebook.com Vai su Facebook
Carpino, è morto l'operaio precipitato dal ponteggio nel cantiere edile: aveva 58 anni - X Vai su X
Morto l'operaio precipitato da un ponteggio - Il 58enne Matteo Di Perna è caduto da 4 metri di altezza mentre era impegnato in un cantiere a Carpino, nel foggiano ... Si legge su rainews.it
Carpino, operaio precipita dal ponteggio: è grave - Carpino, operaio precipita dal ponteggio: è grave CARPINO (Foggia) – Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Carpino. Riporta statoquotidiano.it
Operaio muore sepolto in una cava nelle Marche. Un altro precipita al suolo nel Catanese - Sommerso dal fango mentre lavora con un escavatore; precipitato da un'altezza di quattro metri in un magazzino. Lo riporta ansa.it