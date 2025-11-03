Operaio di Afragola muore a due mesi dall’incidente a Scampia

NAPOLI, 3 NOVEMBRE 2025 – È morto Marco Iazzetta, operaio 63enne di Afragola, rimasto gravemente ferito il 10 settembre scorso in un incidente sul lavoro a Scampia. L’uomo è deceduto nella clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, dove era ricoverato da settimane. Il lavoratore era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano mentre stava eseguendo interventi di manutenzione. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi fino al decesso. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione Napoli Marianella per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

