Operaio bloccato nella Torre dei Conti | il rischio crollo altissimo i mezzi speciali e la corsa contro il tempo per salvarlo

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono momenti di apprensione per l'operaio bloccato nella Torre dei Conti. «Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

operaio bloccato torre contiRoma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: salvati quattro operai, un altro sotto le macerie. Poi nuovo cedimento - L'intervento dei vigili del fuoco che stanno recuperando un uomo ancora bloccato al primo piano della struttura. Come scrive roma.corriere.it

operaio bloccato torre contiRoma, crolla una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali: un operaio in ospedale, un altro ancora sotto le macerie - Dopo il primo episodio, un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

operaio bloccato torre contiRoma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti - Nelle immagini, il crollo di un'altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ... Come scrive libero.it

