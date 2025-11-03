Operaio bloccato nella Torre dei Conti | il rischio crollo altissimo i mezzi speciali e la corsa contro il tempo per salvarlo La diretta video

Sono momenti di apprensione per l'operaio bloccato nella Torre dei Conti ai Fori Imperiali dopo il crollo di stamattina, intorno alle 11.30, seguito poi da un nuovo cedimento verso le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Operaio bloccato nella Torre dei Conti: il rischio crollo "altissimo", i mezzi speciali e la corsa contro il tempo per salvarlo. La diretta video

++ Prefetto Roma, operaio sotto le macerie è vivo ++ - facebook.com Vai su Facebook

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave - Dalle prime ricostruzioni tre operai sono stati portati in salvo mentre uno è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso. ilfoglio.it scrive

Roma, paura ai Fori Imperiali: crolli alla Torre dei Conti. Quattro feriti, uno grave. Operaio bloccato sotto le macerie - 20, quando parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione è caduta. Scrive msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali: un operaio in ospedale, un altro ancora sotto le macerie - Dopo il primo episodio, un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it