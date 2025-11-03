Opera monumentale in memoria dell' apostolo Paolo sulla collina di Pentimele | siglata convenzione
Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sottoscrizione della convenzione con l'associazione "Colonna San Paolo" per la cessione, il completamento e la successiva gestione dell'opera monumentale realizzata sulla collina di Pentimele dedicata alla commemorazione della storica visita a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
