Opera monumentale in memoria dell' apostolo Paolo sulla collina di Pentimele | siglata convenzione

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sottoscrizione della convenzione con l'associazione "Colonna San Paolo" per la cessione, il completamento e la successiva gestione dell'opera monumentale realizzata sulla collina di Pentimele dedicata alla commemorazione della storica visita a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

