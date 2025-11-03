Openda sette mesi senza gol | dentro l’astinenza due i fattori che lo stanno frenando La spiegazione
sulle difficoltà dell’ex Lipsia. Per un attaccante del suo calibro, quasi sette mesi senza gol rappresentano un’eternità e non possono non costituire un problema. È la situazione paradossale che sta vivendo Loïs Openda alla Juventus: fondamentale per la squadra, ma ancora a secco di reti. Se ci si ferma ai freddi numeri, il digiuno è pesante. Ma se si va oltre le statistiche, l’attaccante belga si sta rivelando un giocatore molto utile nella nuova Juve di Luciano Spalletti, anche se sta venendo meno proprio nel compito per cui è stato (praticamente) acquistato dal Lipsia per una cifra complessiva vicina ai 44 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
