Openda sette mesi senza gol | dentro l’astinenza due i fattori che lo stanno frenando La spiegazione

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sulle difficoltà dell’ex Lipsia. Per un attaccante del suo calibro,  quasi sette mesi senza gol  rappresentano un’eternità e non possono non costituire un problema. È la situazione paradossale che sta vivendo  Loïs Openda  alla Juventus: fondamentale per la squadra, ma ancora a secco di reti. Se ci si ferma ai freddi numeri, il digiuno è pesante. Ma se si va oltre le statistiche, l’attaccante belga si sta rivelando un giocatore  molto utile  nella nuova  Juve di Luciano Spalletti, anche se sta venendo meno proprio nel compito per cui è stato (praticamente) acquistato dal Lipsia per una cifra complessiva vicina ai  44 milioni  di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

