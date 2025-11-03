Openda meglio di Yildiz… ecco perché

Openda meglio di Yildiz? No, non parliamo di valore assoluto del calciatore, ma di una riflessione venuta improvvisamente fuori. Si parla dell’attacco dei bianconeri che negli ultimi anni ha vissuto una pesante involuzione dopo l’impero di Cristiano Ronaldo. “Openda meglio di Yildiz.”, ecco perché (ANSA) tvplay.it Roberto Buonfiglio, opinionista di Top Calcio, è intervenuto ai microfoni di JuveLive su Twich, specificando alcuni aspetti che non tutti avevano pensato. Sull’attacco spiega: “ Spero che su Vlahovic si possa arrivare a una soluzione, sono convinto che Openda e David non possano fare il suo ruolo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Openda meglio di Yildiz…”, ecco perché

