OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon e si allontana da Microsoft

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa dell'intelligenza artificiale è ormai inarrestabile. OpenAI ha firmato un accordo da 38 miliardi di dollari con Aws (Amazon Web Services), la sussidiaria di Amazon, per espandere la già enorme potenza di calcolo di cui è in possesso. Si tratta di una partnership strategica, che permette. 🔗 Leggi su Today.it

openai sigla accordo 38OpenAI e Amazon, accordo da 38 miliardi per l’AI del futuro - La partnership con Amazon segna la fine dell’esclusiva con Azure e ridisegna gli equilibri del cloud per l’intelligenza artificiale. Scrive msn.com

OpenAI chiude un mega-affare con Amazon: il "deal" da 38 miliardi per mettere le mani sui chip Nvidia - OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia. Segnala affaritaliani.it

openai sigla accordo 38OpenAI, accordo da 38 miliardi con Amazon - OpenAI ha firmato un accordo pluriennale da 38 miliardi di dollari con Amazon per accedere alla potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Lo riporta italiaoggi.it

