OpenAI sigla un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon e si allontana da Microsoft
La corsa dell'intelligenza artificiale è ormai inarrestabile. OpenAI ha firmato un accordo da 38 miliardi di dollari con Aws (Amazon Web Services), la sussidiaria di Amazon, per espandere la già enorme potenza di calcolo di cui è in possesso. Si tratta di una partnership strategica, che permette. 🔗 Leggi su Today.it
Amd sigla intesa con #OpenAI nei chip #AI: la società di Altman verso l’ingresso nel capitale. Il titolo vola - X Vai su X
CODA chiede a OpenAI di fermare l’uso non autorizzato dei contenuti giapponesi per Sora 2 Aniplex, Bandai Namco, Studio Ghibli e altri editori uniti contro l’addestramento dell’intelligenza artificiale con opere protette. #Aniplex #BandaiNamco #CODA #Copy - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI e Amazon, accordo da 38 miliardi per l’AI del futuro - La partnership con Amazon segna la fine dell’esclusiva con Azure e ridisegna gli equilibri del cloud per l’intelligenza artificiale. Scrive msn.com
OpenAI chiude un mega-affare con Amazon: il "deal" da 38 miliardi per mettere le mani sui chip Nvidia - OpenAI ha raggiunto un accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon della durata di sette anni, con il quale avrà anche accesso a migliaia di chip Nvidia. Segnala affaritaliani.it
OpenAI, accordo da 38 miliardi con Amazon - OpenAI ha firmato un accordo pluriennale da 38 miliardi di dollari con Amazon per accedere alla potenza di calcolo necessaria a sostenere la crescita dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Lo riporta italiaoggi.it