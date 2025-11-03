OpenAI nell’occhio del ciclone | l’intelligenza artificiale crea anime falsi i giganti giapponesi dell’animazione le dichiarano guerra

Una coalizione senza precedenti di editori giapponesi ha alzato un muro contro OpenAI, chiedendo alla compagnia americana di tenere i suoi modelli di intelligenza artificiale lontani da anime e manga. Non si tratta di una semplice protesta: è una dichiarazione di guerra culturale che vede schierati alcuni dei nomi più pesanti dell’industria nipponica dell’intrattenimento.Kadokawa, celebre per aver dato vita a titoli isekai iconici come KonoSuba e Re:Zero, si è unita a Kodansha (la casa madre di Attack on Titan e Blue Lock) e Shogakukan (che pubblica Detective Conan e Frieren) per pubblicare un documento durissimo contro le pratiche di addestramento dati di Sora 2, il nuovo modello text-to-video di OpenAI. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - OpenAI nell’occhio del ciclone: l’intelligenza artificiale crea anime falsi, i giganti giapponesi dell’animazione le dichiarano guerra

