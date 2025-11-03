Open day workshop di scrittura a tema

Conosciamoci, confrontiamoci e scopriamo insieme le potenzialità della scrittura.Sabato 8 novembre pomeriggio, ore 16,30, vi invitiamo a partecipare a un Open Day riguardo diversi workshop di scrittura tematici da organizzare insieme.Oriana Ramunno e Scilla Bonfiglioli, scrittrici con esperienza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Non sai cosa fare dopo le medie? Vieni a scoprirci nei nostri OPEN DAY e WORKSHOP: con gli Open Day potrai venire a visitare la scuola e riceverai tutte le informazioni di chi hai bisogno; con i Workshop potrai venire a provare direttamente i LABORATORI - facebook.com Vai su Facebook

Open day per i corsi di scrittura creativa di Music Academy - Open Day dedicato alla scrittura creativa domenica 9 novembre 2025 a Faenza in compagnia di autori ed esperti del settore. Lo riporta ravennawebtv.it

Open day alla scuola di teatro e scrittura del Circolo degli Attori di Ravenna - Dal 14 settembre al 17 settembre tutti possono provare a Ravenna invia Cavina 9 le nuove lezioni de Il Circolo degli Attori e Scrittori con l’open day della scuola di teatro, recitazione e scrittura. Secondo ravennanotizie.it

Grande successo per l'Open day del corso di scrittura di Tuscia Art Lab