opec fa tris cresce la produzione

Pressioni ribassiste in arrivo sul petrolio ma non tali, per ora, da pesare sui titoli del settore in Piazza Affari: da Eni a Saipem. Il timore di un eccesso d'offerta resta sullo sfondo frenando gli otto stati membri dell'Opec+, che ieri hanno deciso un nuovo piccolo aumento della produzione giornaliera di greggio. Per la terza volta consecutiva i delegati hanno aumentato la produzione di 137mila barili al giorno per poi prendersi una pausa di quattro mesi. «Oltre a dicembre, per motivi stagionali, - spiega una nota - gli otto Paesi hanno deciso di sospendere gli incrementi di produzione a gennaio, febbraio e marzo 2026 ed hanno ribadito che il livello di 1,65 milioni di barili al giorno potranno essere raggiunti in parte o per intero, in base all'evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

