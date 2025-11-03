Onore a Ramsey ha rescisso il contratto con i Pumas per cercare il cane scomparso

Un campione ferito, una famiglia distrutta e un addio improvviso al calcio messicano. La scomparsa di Halo, la cagnolina Beagle di dieci anni appartenente ad Aaron Ramsey, ha sconvolto la vita dell’ex centrocampista di Arsenal, Juventus e della nazionale gallese, costringendolo a interrompere la sua avventura ai Pumas UNAM. Halo è scomparsa lo scorso 9 ottobre a San Miguel de Allende, nello stato di Guanajuato, dove Ramsey e la moglie Colleen l’avevano affidata a una struttura per cani durante un viaggio. La cagnolina indossava un collare GPS, ma da quel giorno non si sono più avute notizie. “Se avete notizie della nostra Halo, vi prego di contattarci. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

