OnePlus Gaming Core provata su OnePlus 15 | una nuova era per il mobile gaming

La nuova modalità OnePlus Gaming Core è una delle chicche software che troveranno spazio proprio sul prossimo OnePlus 15, un modello che si prepara a conquistare gli utenti grazie alle sue funzioni votate al gaming, e che potrebbe diventare un riferimento tra gli smartphone da gioco nel 2025. L’introduzione di Gaming Core segna un deciso . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus Gaming Core provata su OnePlus 15: una nuova era per il mobile gaming

