OnePlus 15 debutto globale il 13 novembre | Snapdragon 8 Elite Gen 5 display a 165 Hz e ricarica super veloce

Dopo la presentazione in Cina, OnePlus ha confermato che il lancio internazionale del suo nuovo flagship, OnePlus 15, si terrà il 13 novembre 2025. Un evento che segna un cambio di strategia per l’azienda, pronta a sfidare i giganti del settore con un dispositivo potente e innovativo. OnePlus 15 debutta in Cina: batteria da 7.300 mAh e display 165Hz da record. OnePlus 15: un lancio anticipato e senza “14”. Negli ultimi anni OnePlus aveva abituato i fan a presentazioni nei primi mesi dell’anno. Con OnePlus 15 la strategia cambia: il brand anticipa i tempi e salta del tutto la numerazione “14”, proprio come già accaduto nel 2017 con il passaggio da OnePlus 3 a OnePlus 5. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - OnePlus 15, debutto globale il 13 novembre: Snapdragon 8 Elite Gen 5, display a 165 Hz e ricarica super veloce

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OnePlus 15 arriva il 13 novembre 2025 con potenza da flagship, AI personalizzata e un design completamente rinnovato. Scopri tutte le novità sul nuovo top di gamma. https://gametimers.it/oneplus-15-debutta-il-13-novembre-2025-potenza-ia-e-design-di-n - facebook.com Vai su Facebook

OnePlus Ace 6 debutta in Cina: la batteria è enorme! - X Vai su X

OnePlus 15: i piani di lancio globali completi sono ora ufficiali, così come la nuova Campagna Early Bird - Non solo l'azienda ha indicato quando la sua nuova ammiraglia sarà disponibile per l'acquisto, ma ha anche rivela ... Segnala notebookcheck.it

OnePlus 15: trapelano i prezzi del lancio globale prima del debutto ufficiale - In linea con le recenti fughe di notizie, sembra che il prossimo smartphone di punta di OnePlus costerà meno del O ... Da notebookcheck.it

OnePlus 15 senza segreti: downgrade alle fotocamere, ma spunta una batteria mostruosa - 300 mAh e raffreddamento potenziato, ma fotocamere con sensori più piccoli e aperture più lente rispetto a OnePlus 13. Secondo smartworld.it