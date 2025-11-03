Onana è rinato in Turchia Il momento di forma dell’ex Inter che sembra tornato ai livelli raggiunti in nerazzurro

Inter News 24 Onana ha ritrovato sé stesso con la maglia del Trabzonspor. Il portiere camerunense sta sorprendendo tutti in Turchia. Il 12 settembre ha segnato una nuova svolta nella carriera di André Onana, portiere camerunense classe 1996, che ha lasciato ufficialmente il Manchester United per approdare al Trabzonspor. Il trasferimento, avvenuto in prestito secco oneroso e senza clausole di riscatto, non rappresenta un addio definitivo ai Red Devils, ma un temporaneo arrivederci dopo due stagioni complicate in Premier League. Arrivato a Manchester nel 2023 dopo l’esperienza all’Inter, costato circa 57 milioni di euro, Onana aveva deluso le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Onana è rinato in Turchia. Il momento di forma dell’ex Inter, che sembra tornato ai livelli raggiunti in nerazzurro

