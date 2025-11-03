Omoda & Jaecoo Francesco Cremonesi | Così abbiamo superato le 1.600 immatricolazioni al mese
Un ritmo di oltre 1.600 immatricolazioni al mese. Come si spiega questo risultato? "I numeri sono il frutto della capacità di aver interpretato correttamente il mercato. Non abbiamo imposto una soluzione tecnologica, ma lasciato ai consumatori la libertà di scegliere ciò che ritenevano più adatto in quel momento. Siamo partiti con due modelli a benzina, poi l'evoluzione con il sistema Super Hybrid, prima nella versione plug-in per il Jaecoo e successivamente nella full hybrid per Omoda 5. Abbiamo così creato un brand tecnologico che si declina nel Super Hybrid System – in versione plug-in e full hybrid – rispondendo alle esigenze del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per la prima volta al Lucca Comics & Games 2025, noi di Birindelli Omoda - Jaecoo siamo presenti con uno stand dedicato al mondo OMODA! Ci trovate alla Japan Town – Polo Fiere, dove la nostra OMODA 5 prende vita grazie al talento di artisti che la st - facebook.com Vai su Facebook
Omoda e Jaecoo: Francesco Cremonesi nominato responsabile comunicazione per l’Italia - Omoda Jaecoo Italia ha nominato Francesco Cremonesi, 40enne PR di Bergamo con lunga esperienza nel settore automotive, nuovo responsabile comunicazione per il mercato italiano. Segnala motorionline.com
Omoda & Jaecoo: tante novità all’IAA di Monaco 2025 - Omoda & Jaecoo presenterà le sue novità europee all’IAA di Monaco di Baviera (9- Da motorionline.com
Omoda & Jaecoo continua a crescere in Italia: oltre 10.000 auto vendute. Tante novità in arrivo - In Italia, in particolare, i numeri mostrano come la casa automobilistica cinese stia crescendo e la recente ... Segnala hdmotori.it