Omoda & Jaecoo Francesco Cremonesi | Così abbiamo superato le 1.600 immatricolazioni al mese

Un ritmo di oltre 1.600 immatricolazioni al mese. Come si spiega questo risultato? "I numeri sono il frutto della capacità di aver interpretato correttamente il mercato. Non abbiamo imposto una soluzione tecnologica, ma lasciato ai consumatori la libertà di scegliere ciò che ritenevano più adatto in quel momento. Siamo partiti con due modelli a benzina, poi l'evoluzione con il sistema Super Hybrid, prima nella versione plug-in per il Jaecoo e successivamente nella full hybrid per Omoda 5. Abbiamo così creato un brand tecnologico che si declina nel Super Hybrid System – in versione plug-in e full hybrid – rispondendo alle esigenze del mercato.

