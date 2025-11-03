Omicidio Pasquale Nappo fermati due ragazzi di 18 e 23 anni | si sono costituiti nella notte

Napoli, 3 novembre 2025 – Fermati due ragazzi di 18 e 23 anni per l'omicidio di Pasquale Nappo, il giovane appena maggiorenne ucciso sabato notte per “errore” a Boscoreale, nel Napoletano. I due si sono costituiti, presentandosi in caserma poche ore dopo la tragedia, probabilmente sotto la pressione mediatica che il caso sta suscitando. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola contro la folla di giovani nel centro storico di Boscoreale è stato il 18enne, coetaneo della vittima. Uno dei proiettili è risultato fatale: ha colpito Pasquale all’altezza dell’ascella, bucandogli il cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte

