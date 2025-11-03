Omicidio Pasquale Nappo a Boscoreale fermati i due che avrebbero sparato dallo scooter | si sono costituiti

Omicidio di Boscoreale, due giovani si sarebbero costituiti per la morte di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso dai colpi sparati da uno scooter.

Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Riporta quotidiano.net

