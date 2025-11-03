Omicidio nel distributore di benzina chiuse le indagini sulla morte di Luigi Magrino
Ucciso a colpi di pistola nell’area di servizio Eni lungo la Domiziana, sono concluse le indagini sulla morte di Luigi Magrino, il 41enne residente a Formia. L’omicidio risale al 28 aprile nel casertano e ora si è chiusa la fase investigativa.Dopo mesi di accertamenti, rilievi e testimonianze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
