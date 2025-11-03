Omicidio Nappo fermati due giovani | l' ombra della camorra

Sono stati fermati dai carabinieri i due persone, di 23 e 18 anni, sospettate dell'omicidio di Pasquale Nappo, il giovane di 18 anni ucciso a Boscoreale nella notte tra sabato e domenica. I due, questa mattina, si sono recati nella caserma di Torre Annunziata e avrebbero ammesso il delitto. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

