Omicidio Hekuran Cumani fissato l' interrogatorio di garanzia del presunto assassino
È stato fissato per la mattinata del 4 novembre a Capanne l'interrogatorio di garanzia di Yassin Hassen Amri, il 21enne arrestato per omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi. Secondo la Procura di Perugia e la polizia il ragazzo è il presunto assassino di Hekuran Cumani, il 23enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Omicidio Hekuran Cumani, caccia agli ultimi indizi su Amri #Arma #cellulare #HekuranCumani #indagini #intercettazioni #OmicidioHekuranCumani #perugia #YassinAmri Vai su Facebook
Omicidio di Hekuran Cumani, chi è il presunto assassino - X Vai su X
Omicidio Hekuran Cumani, lite partita da screzio sul calcio. Un arresto. Tutti gli aggiornamenti - Perugia – E’il giovane già indagato per il delitto, quello ora arrestato perché accusato di avere ucciso con una coltellata ... Riporta radiogold.tv
Omicidio di Hekuran Cumani, in carcere un 21enne di Perugia. Agli amici ha detto: “Ho bucato qualcuno” - Dalla lite per il "Forza Marocco" alla coltellata mortale: il giovane incensurato "girava sempre armato di coltello" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Omicidio di Hekuran Cumani, arrestato un 21enne di Perugia per il delitto nato dopo una lite sul calcio - Omicidio di Hekuran Cumani, è stato arrestato un 21enne di Perugia: il delitto sarebbe nato dopo uno sfottò sul calcio ... Come scrive virgilio.it