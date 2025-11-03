Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale nessun errore | l' obiettivo era lui agguato nel contesto camorristico

L'omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale non sarebbe stato uno scambio di persona, ma ora le ricostruzioni divergono.

Omicidio di Pasquale Nappo a #Boscoreale, fermati due giovani di 23 e 18 anni: erano sullo scooter da cui sono partiti i colpi che hanno ferito mortalmente il 18enne

Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici.

Omicidio del 18enne Pasquale Nappo a Boscoreale: fermati due giovani di Torre Annunziata - Due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri nella notte.

Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, chi sono i 2 ragazzi accusati di omicidio - Il 18enne Giuseppe Esposito e il 23enne Antonio Bruzzese si sono consegnati ai carabinieri ai quali hanno riferito di essere stati ...