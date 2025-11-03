Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale nessun errore | l' obiettivo era lui agguato nel contesto camorristico

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale non sarebbe stato uno scambio di persona, ma ora le ricostruzioni divergono. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio di pasquale nappo a boscoreale nessun errore l obiettivo era lui agguato nel contesto camorristico

© Notizie.virgilio.it - Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, nessun errore: l'obiettivo era lui, agguato nel contesto camorristico

Altre letture consigliate

omicidio pasquale nappo boscorealeOmicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Come scrive quotidiano.net

omicidio pasquale nappo boscorealeOmicidio del 18enne Pasquale Nappo a Boscoreale: fermati due giovani di Torre Annunziata - Due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri nella notte. Segnala tg.la7.it

omicidio pasquale nappo boscorealePasquale Nappo ucciso a Boscoreale, chi sono i 2 ragazzi accusati di omicidio - Il 18enne Giuseppe Esposito e il 23enne Antonio Bruzzese si sono consegnati ai carabinieri ai quali hanno riferito di essere stati ... Come scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pasquale Nappo Boscoreale