Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale | i killer volevano colpire lui L'ipotesi | vendetta dopo una lite

Dopo il fermo di due giovani, che si sono consegnati alle autorità, emergono nuovi particolari sull'omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a Boscoreale, nel Napoletano. Secondo il racconto dei due fermati, sarebbe stato Nappo l'obiettivo dell'agguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Pasquale Nappo a #Boscoreale, fermati due giovani di 23 e 18 anni: erano sullo scooter da cui sono partiti i colpi che hanno ferito mortalmente il 18enne - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Da quotidiano.net

Omicidio del 18enne Pasquale Nappo a Boscoreale: fermati due giovani di Torre Annunziata - Due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri nella notte. Scrive tg.la7.it

Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, chi sono i 2 ragazzi accusati di omicidio - Il 18enne Giuseppe Esposito e il 23enne Antonio Bruzzese si sono consegnati ai carabinieri ai quali hanno riferito di essere stati ... Segnala internapoli.it